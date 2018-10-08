На трассе в Башкирии разбился мотоциклист без шлема

СЕГОДНЯ 07:04 2018-10-08T07:04:55+03:00

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Смертельная авария произошла с участием мотоцикла 7 октября на автодороге Туймазы – Октябрьский у долины роз.

По предварительным данным, мужчина на мотоцикле «Стелс» в какой-то момент не справился с управлением и опрокинул мотоцикл.

Любитель двухколесного транспорта получил серьезную травму головы, и приехавшие на место медики констатировали смерть – был расколот череп.

Обстоятельства аварии придется выяснить дорожным полицейским. Личность байкера пока не установлена.

За 8 месяцев в Башкирии произошло 61 ДТП с участием мототранспорта - в них шесть человек погибли, 78 получили травмы.