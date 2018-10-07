В центре Уфы ревнивый муж зарезал любовника своей жены

СЕГОДНЯ 21:21 2018-10-07T21:21:59+03:00

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Кровавая драма разыгралась сегодня вечером, 7 октября, в Уфе, неподалеку от остановки имени округа Галле. 37-летний мужчина, ранее уже судимый за убийство, напал с ножом, на 34-летнего любовника своей жены и убил его.

По предварительной версии, супруги давно не ладили между собой и даже начали бракоразводный процесс. Жена, не дожидаясь официального развода, начала устраивать свою личную жизнь и закрутила роман с новым ухажером. Избранник выставил на всеобщее обозрение совместную фотографию в соцсетях, которую увидел пока еще действующий супруг женщины и решил отомстить.

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, в этот вечер парочка прогуливалась по магазинам, а обезумевший ревнивец отслеживал их передвижение. Дождавшись удобного момента, мужчина выбежал навстречу любовникам и нанес несколько ножевых ранений своему сопернику. Тот попытался убежать, но ничего не вышло. Перепуганная женщина начала кричать, на ее вопли прибежали сотрудники патрульно-постовой службы, проходившие мимо. Они обезвредили нападавшего и вызвали скорую помощь, но потерпевший скончался в машине от острой кровопотери.

Сейчас на месте преступления работают следователи. Супруга нападавшего находится в шоке и до сих пор не может осознать, что произошло.