2018-10-07T19:20:12+03:00
Общество

В Уфе спасли изуродованного котенка

Малышу пришлось ампутировать лапку
Эльвина АПАРИНА
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Котенок ищет домКотенок ищет дом
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На прошлой неделе недалеко от театра «Нур» уфимцы обнаружили изуродованного котенка. Его подобрали зоозащитники. В социальных сетях они сообщили, что у малыша висела лапка, а область ключицы была почти полностью скальпирована.

К сожалению, в ветеринарной клинике котенку пришлось ампутировать переднюю поврежденную лапку.

- Вряд ли над ним кто-то издевался. Скорей всего, кошечка залезла под капот автомобиля, чтобы погреться. Там ее и намотало на ремень. А дальше роль уже сыграло обычное бытовое равнодушие, - пишет зоозащитница Мария. – Однако котенок быстро идет на поправку, уже начал ходить. Осталось только пристроить в добрые руки.

Сейчас четвероногому пушистику ищут дом. Если вы готовы забрать животное себе, то свяжитесь по номеру 8-989-950-48-16.

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