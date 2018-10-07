В Башкирии инвалид жестоко убил 42-летнюю женщину
Злоумышленник был ранее судим
.Фото: Иван ВИСЛОВ
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7 октября в Бурзянском районе Башкирии была до смерти избита 42-летняя местная жительница. На ее лице зафиксированы многочисленные гематомы, а из ушей текла кровь, сообщает «Горобзор.ру».
В убийстве подозревается ее 51-летний сожитель, который на данный момент уже задержан полицейскими. Известно, что злоумышленник был ранее судим за аналогичное преступление.
Подробности и обстоятельства ЧП предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.