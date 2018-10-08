2018-10-08T06:26:18+03:00
Общество

В администрации Уфы рассказали, сколько стоят овощи на городских ярмарках

Торговые ряды разворачивают каждые выходные
Эльвина АПАРИНА
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фото: мэрия Уфыфото: мэрия Уфы
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Каждый выходной во всех районах Уфы проходят сельскохозяйственные ярмарки. Пока на них можно приобрести только овощи и мед, а мясо начнут продавать только после того, как похолодает.

В минувшие выходные в столицу приехали фермеры из 32 районов и развернули 180 торговых мест.

- Сельчане за выходные дни привезли на реализацию 72, 5 тонны картофеля, 9,2 т лука, около 8 т меда, около 4 т моркови, 2,3 т свеклы, 3,7 т капусты, - сообщили в администрации.

Также в мэрии озвучили цены на продукты: картофель стоит 15 - 25 рублей за килограмм, лук и морковь 15 – 20 рублей, свекла 10 – 18 рублей, капуста 10 – 20 рублей, мед продается от 350 рублей за килограмм.

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