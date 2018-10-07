В Башкирии «десятка» легла на крышу

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-07T16:44:09+03:00

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Сегодня днем, 7 октября, на улице Герцена в Октябрьском произошло ДТП – водитель за рулем ВАЗа «десятой» модели перевернулся. Вероятно, он по каким-либо причинам не справился с управлением на мокрой дороге, от чего занесло автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет. Автомобилист смог самостоятельно выбраться из машины. Фотографии выложили очевидцы в социальных сетях.

Был ли пьян владелец ВАЗа – неизвестно. На месте работают дорожные полицейские, им предстоит выяснить все подробности случившегося.