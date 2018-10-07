В Уфе второклассник-аутист сбежал с уроков и ходил по дороге

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-07T15:55:05+03:00

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В столице Башкирии мальчик, больной аутизмом, сбежал с уроков и бродил по проезжей части. Об этом сообщает «UfaCityNews.ru» со ссылкой на мать ребенка.

Известно, что инцидент произошел в школе №4 в Затоне, ребенок учится во втором классе.

- Несмотря на диагноз, он разговаривает, пишет, считает – интеллект у него сохранный, нарушена только эмоционально-волевая сфера и коммуникативные навыки, - рассказала изданию родительница.

Примечательно, что с апреля текущего года со школьником сидит тьютор – индивидуальный наставник, которого наняли специально для него.