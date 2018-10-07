Новая неделя в Башкирии начнется с дождей

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-07T14:44:44+03:00

Осадков в виде снега пока не ожидается Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на начало новой рабочей недели.

Так, завтра, 8 октября, в республике ожидаются небольшие дожди, в северной части – до умеренных. Ветер будет дуть с юго-запада, порывы до сильного. Ночью столбик термометра покажет +3, +8 градусов, а днем воздух прогреется до+12, +17 градусов.

Заморозков и осадков в виде снега не ожидается. Во вторник характер погоды не изменится.

Напомним, в минувшие выходные, 6 и 7 октября, прогнозы синоптиков подтвердились – в Белорецком районе выпал снег. Но теперь в республику придет теплая воздушная масса с запада и день будет дождливым, а не снежным.