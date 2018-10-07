2018-10-07T14:02:07+03:00
Происшествия

Уфимец, упавший с третьего этажа голым, приземлился на «Нексию»

Голый мужчина в крови напугал окружающих [фото, видео, подробности]
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
На фото машина, на которую приземлился мужчинаНа фото машина, на которую приземлился мужчина
Изменить размер текста:

Стали известны подробности падения неадекватного мужчины с окна третьего этажа в одном из дворов на Дуванском бульваре. Оказалось, что он приземлился на припаркованную под окнами «Нексию». Он пробил своим весом лобовое стекло, а затем встал и пошел гулять весь в крови и полностью обнаженный. Возможно, именно иномарка спасла его от травм.

Напомним, в воскресенье утром, 7 октября, уфимцев напугал неадекватный молодой человек. Обеспокоенные горожане вызвали скорую.

Из этого окна неадекватный молодой человек прыгнул вниз

Из этого окна неадекватный молодой человек прыгнул вниз

Врачи, со слов свидетелей, прибыли быстро, но сложностью стало «погрузить» мужчину в карету скорой. После долгих «догонялок» и помощи жителей двора на голого молодого человека удалось надеть смирительную рубашку, а затем его погрузили в карету скорой.

По Уфе бегал голый мужчина в крови.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24