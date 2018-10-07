Уфимец, упавший с третьего этажа голым, приземлился на «Нексию»
Стали известны подробности падения неадекватного мужчины с окна третьего этажа в одном из дворов на Дуванском бульваре. Оказалось, что он приземлился на припаркованную под окнами «Нексию». Он пробил своим весом лобовое стекло, а затем встал и пошел гулять весь в крови и полностью обнаженный. Возможно, именно иномарка спасла его от травм.
Напомним, в воскресенье утром, 7 октября, уфимцев напугал неадекватный молодой человек. Обеспокоенные горожане вызвали скорую.
Из этого окна неадекватный молодой человек прыгнул вниз
Врачи, со слов свидетелей, прибыли быстро, но сложностью стало «погрузить» мужчину в карету скорой. После долгих «догонялок» и помощи жителей двора на голого молодого человека удалось надеть смирительную рубашку, а затем его погрузили в карету скорой.
По Уфе бегал голый мужчина в крови.