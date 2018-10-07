2018-10-07T13:17:02+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина изрезал своего приятеля и его 15-летнего братишку

Подросток встал на защиту своего брата
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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В деревне Абзелилово 7 октября задержали 40-летнего мужчину, который изрещзал приятеля и его братишку.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, подозреваемый в преступлении и его 30-летний друг распивали алкогольные напитки. В какой-то момент они поссорились, и злоумышленник нанес своему приятелю несколько ударов ножом в область живота. На помощь потерпевшему прибежал его 15-летний братишка, после чего преступник ударил ножом и его.

Оба брата сейчас находятся в центральной республиканской больнице.

- Мужчина был ранее судим за кражу. Подозреваемый помещен под стражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили полицейские.

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