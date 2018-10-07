2018-10-07T12:39:01+03:00
Происшествия

В Уфе ВАЗ врезался в асфальтную шабуру: 18-летний водитель погиб, четверо пострадали

Авария произошла сегодня рано утром
Эльвина АПАРИНА
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Погибшему было всего 18 летПогибшему было всего 18 лет
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Смертельная авария произошла сегодня, 7 октября, рано утром на автодороге Уфа – Шакша, в которой погиб один человек и четверо пострадали.

Как рассказали в УГИБДД по РБ, 18-летний уфимец за рулем ВАЗа «четырнадцатой» модели по невыясненным еще причинам на участке дороги ремонтных работ наехал на ограждения. После этого, потеряв управление, врезался в асфальтную шабуру.

Удар был такой силы, что сам водитель погиб на месте.

- Его пассажиры, двое несовершеннолетних девочек в возрасте 16 и 17 лет, и двое молодых парней того же возраста с травмами госпитализированы. Подробности аварии уточняются, - сообщили в ГИБДД.

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