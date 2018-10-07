Погибший под колесами «Лады» житель Башкирии встречал жену с работы

СЕГОДНЯ 18:33 2018-10-07T18:33:19+03:00

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Вчера вечером, 6 октября, на пересечении улиц Карла Маркса и Алексеева произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

61-летний белоречанин погиб под колесами «Лады». Водитель утверждает, что он переходил дорогу на красный свет.

фото: УГИБДД по РБ

Погибшим оказался Андрей Краснов. В этот день он шел встречать жену с работы.

- Андрея больше нет. После аварии его увезли в больницу, но спасти его не удалось - умер через час. Он жену с работы встречать ходил, он каждый день ее встречал, - вздыхает родственница.

Водитель на момент совершения ДТП был трезв, он сразу же вызвал скорую и пытался оказать помощь. Вероятно, он не увидел погибшего на проезжей части из-за дождя – видимость была низкая.

У Андрея осталась супруга и взрослая дочь.

«Комсомольская правда»приносит искренние соболезнования семье погибшего.