Погибший под колесами «Лады» житель Башкирии встречал жену с работы
Вчера вечером, 6 октября, на пересечении улиц Карла Маркса и Алексеева произошло смертельное ДТП с участием пешехода.
61-летний белоречанин погиб под колесами «Лады». Водитель утверждает, что он переходил дорогу на красный свет.
фото: УГИБДД по РБ
Погибшим оказался Андрей Краснов. В этот день он шел встречать жену с работы.
- Андрея больше нет. После аварии его увезли в больницу, но спасти его не удалось - умер через час. Он жену с работы встречать ходил, он каждый день ее встречал, - вздыхает родственница.
Водитель на момент совершения ДТП был трезв, он сразу же вызвал скорую и пытался оказать помощь. Вероятно, он не увидел погибшего на проезжей части из-за дождя – видимость была низкая.
У Андрея осталась супруга и взрослая дочь.
«Комсомольская правда»приносит искренние соболезнования семье погибшего.