«Зима пришла, не знаю, как доедем»: трассу Уфа-Белорецк замело

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-07T12:04:13+03:00

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Жители Башкирии уже почувствовали, как на пятки наступает зима – сегодня, 7 октября, напрочь замело трассу Уфа – Белорецк. Один из водителей снял видео и выложил ее в социальные сети.

- Снег, все, зима пришла! Ребята, зима! Не знаю, как доедем, уже пробуксовывает машина, - восклицает автомобилист.

Действительно, снег, который лег полотном, застал всех врасплох, ведь еще никто не «переобул» своих железных коней.

Напомним, что вчера, 6 октября, на этой трассе тоже выпал снег. Снимки водителей подтверждают, что видимость на дороге слабая – снегопад сопровождается сильным дождем. Аналогичная ситуация наблюдается и ближе к Сибаю.

Синоптики Башкирии предрекали дожди и снег – прогнозы оправдались.