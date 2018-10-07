2018-10-07T11:41:02+03:00
Происшествия

Болезни, суицид, ДТП и криминал: специалисты выяснили от чего умирают жители Башкирии

С января по август 2018 года в республике умерли 34 456 человек
Эльвина АПАРИНА
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Внешними причинами смерти по-прежнему остаются ДТП, в которых погибли 333 человека.Внешними причинами смерти по-прежнему остаются ДТП, в которых погибли 333 человека.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Аналитики Росстата опубликовали свежие данные о числе умерших в Башкирии. Так, с начала года по август в республике умерли 34 456 человек. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

14 305 человек ушли из жизни из-за проблем с кровообращения. Второй причиной стали новообразования, от которых умерли 4 855 человек.

1 629 человек ушли из жизни из-за болезни органов дыхания, 1 474 – пищеварения, 532 – от инфекционных и паразитарных болезней.

Внешними причинами смерти по-прежнему остаются ДТП, в которых погибли 333 человека. 106 человек утонули, 45 отравились алкоголем. Добровольно ушли из жизни 588 человек, 97 человек убили.

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