Уфимцев напугал бегающий во дворе мужчина в крови

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-07T10:45:59+03:00

Молодого человека долго не могли загрузить в скорую [видео]

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В воскресенье утром, 7 октября, жителей одного из дворов на Дуванском бульваре в Уфе напугал неадекватный молодой человек.

Очевидцы сообщили, что мужчина выпрыгнул в окно с третьего этажа и стал бегать по двору. Уфимец был абсолютно голым, весь в крови. Обеспокоенные горожане вызвали скорую. Врачи, со слов свидетелей, прибыли быстро, но сложностью стало «погрузить» мужчину в карету скорой.

Все происходящее жители сняли на камеру и выложили в соцсети. На записях видно, как он убегает от врачей скорой помощи, не понимает, что происходит. Медики пытаются одеть его в смирительную рубашку.

- Ты куда пошел? – говорит ему врач и продолжает за ним идти.

Помогать «загрузить» психа в машину подоспели и жители двора. Общими усилиями парня удалось отправить в больницу. Подробности инцидента выясняются.