2018-10-07T08:59:32+03:00
Происшествия

В Уфе на улице Российской рухнул павильон

Фотографии с места появились в соцсетях
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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7 октября уфимцы рано утром выложили в социальные сети фотографии рухнувшего киоска. ЧП произошло на улице Российской недалеко от кинотеатра «Смена», вероятно, минувшей ночью. Что стало причиной, пока неизвестно.

Возможно, что киоск был установлен незаконно, без соответствующего разрешения, и его владельцу пришлось от него «избавиться», чтобы освободить участок от строения, пока это не сделали власти. Судя по всему, одна из сторон исполнила решение суда.

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