В Башкирии ищут мужчину, который вскрыл автомобиль и похитил оттуда 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-07T09:42:36+03:00

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В отдел полиции Октябрьского обратился 48-летний мужчина и сообщил, что с его машины украли 14 тысяч рублей.

Кража произошла 4 октября. Автомобилист припарковался у аптеки, и когда вернулся в машину, обнаружил, что деньги были похищены.

На камерах видеонаблюдения полицейские увидели, как неизвестный мужчина подходит к машине и специальным устройством открывает ее. Затем он проник в салон, и через две минуты уже скрылся.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведутся поиски злоумышленника, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.