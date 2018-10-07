Пропавшую 13-летнюю школьницу в Уфе отыскали ночью
Девочка больше суток не давала о себе знать
Девочка больше суток не появлялась дома
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В Демском районе Уфы отыскали 13-летнюю пропавшую девочку. Школьница больше суток не давала о себе знать Где ее нашли и в каком состоянии, пока неизвестно. Ночью сотрудники полиции передали ее родителям. Сейчас она уже дома.
Напомним, подросток ушла из дома 5 октября около 12 часов дня и не вернулась. Обеспокоенные мать и отец подали заявление о пропаже в полицию.
К счастью, поиски школьницы завершились благополучно. Помощь волонтеров не понадобилась.
6 октября в Деме отыскали еще двоих 11-летних подростков.