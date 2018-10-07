В Башкирии отчим-педофил держал в страхе свою падчерицу

СЕГОДНЯ 07:12 2018-10-07T07:12:51+03:00

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Шокирующая история произошла в Баймакском районе Башкирии. 50-летний местный житель проходит подозреваемым по делу о многочисленных сексуальных преступлениях, совершенных в отношении 13-летней падчерицы.

Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, страшную правду полиции рассказала бабушка потерпевшей. Она пояснила, что отчим и падчерица состоят в преступной связи. Ее слова подтвердил и дневник девочки. Школьница на протяжении пяти лет, с 2013 года, описывала все, что делал с ней «папа». Сыщики насчитали около 170 эпизодов надругательства. Почему подросток терпела это столько лет и молчала, стражи порядка понять не могут.

Существует вероятность, что она стала не единственной жертвой растлителя. Предполагается, что мужчина может быть причастен к надругательству и над второй падчерицей 2002 года рождения.

Известно, что педофил раньше был индивидуальным предпринимателем, но год назад закрыл бизнес. Он работал в сфере лесозаготовки.

Ведется расследование дела.