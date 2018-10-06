2018-10-06T17:16:44+03:00
Общество

В пяти районах и одном городе Башкирии высок риск заражения "мышкой" – Роспотребнадзор

Показатели заболеваемости в них выше среднего
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор Башкириии поделился статистикой заболеваемости мышиной лихорадкой.

Так, с начала года в республике был зафиксирован 421 случай заражения. В пересчете на 100 тысяч населения показатель заболеваемости составил 10,3. Для сравнения - в прошлом году он был выше в 1,4 раза.

В пяти районах и одном городе этот показатель превысил средний по республике. Риск заболеть «мышкой» высок для жителей Краснокамского, Нуримановского, Бирского, Ишимбайского и Янаульского районов, а также города Октябрьский.

В ведомстве уточнили, что специалисты борются с распространением лихорадки, уничтожая грызунов. Весной в Башкирии провели дератизацию на площади более 12 тысяч гектаров, осенью ее повторяют.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Несколько районов Башкирии засыпало снегом
В Башкирии мужчина погиб под колесами ЗИЛа
На трассе М-5 под Уфой «Камаз» столкнулся с «Инфинити»
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за ветра и тумана
В Башкирии почти неделю тушили горящую свалку
«Скоро увидимся»: Элвин Грей рассказал, когда вернётся на сцену
Поиски двух пропавших в Уфе 11-летних друзей завершены
В Уфе «Газель» влетела в столб со светофором
Под мостом в Башкирии нашли тело 29-летней девушки
Ночью в Башкирии иномарка протаранила пассажирский «Нефаз», водитель погиб
В Уфе пропала 13-летняя школьница
В Уфе осудят мужчину, грабившего в подъездах бабушек
Квартиры должников в Уфе продадут на аукционе
В Башкирии 19-летняя девушка угнала и разбила автомобиль дяди
«Салават Юлаев» одолел братиславский «Слован» на домашнем льду
Погода в Уфе и Башкирии на субботу, 6 октября