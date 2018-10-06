В пяти районах и одном городе Башкирии высок риск заражения "мышкой" – Роспотребнадзор

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-06T17:16:44+03:00

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Роспотребнадзор Башкириии поделился статистикой заболеваемости мышиной лихорадкой.

Так, с начала года в республике был зафиксирован 421 случай заражения. В пересчете на 100 тысяч населения показатель заболеваемости составил 10,3. Для сравнения - в прошлом году он был выше в 1,4 раза.

В пяти районах и одном городе этот показатель превысил средний по республике. Риск заболеть «мышкой» высок для жителей Краснокамского, Нуримановского, Бирского, Ишимбайского и Янаульского районов, а также города Октябрьский.

В ведомстве уточнили, что специалисты борются с распространением лихорадки, уничтожая грызунов. Весной в Башкирии провели дератизацию на площади более 12 тысяч гектаров, осенью ее повторяют.