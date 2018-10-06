МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за ветра и тумана

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-06T15:39:22+03:00

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Погода в Башкирии в ближайшие сутки будет полна сюрпризов. В МЧС по Башкирии сообщают, что с 8 вечера 6 октября и до 8 вечера 7 октября в регионе действует штормовое предупреждение.

Ночью в отдельных районах пройдет дождь со снегом, температура воздуха опустится до -3 градусов. Днем погода будет облачная с прояснениями, кое-где дождливая. Воздух завтра прогреется до +13, однако при этом ожидается сильный ветер с порывами до 15-20м/с.

- На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 метров, - предупредили в региональном управлении МЧС.

Всем жителям Башкирии рекомендовано ограничить прогулки по улице и находиться в помещениях. Следует взять под особый контроль маленьких детей и не оставлять их без присмотра.