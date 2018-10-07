2018-10-07T07:23:46+03:00
Общество

В Башкирии дети развлекались, делая сальто с балкона

Опасные игры школьников попали на видео
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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Экстремальные развлечения подростков в Мелеузе возмутили местных жителей. Одна из горожанок засняла на видео, как группа школьников лет 10-12-ти развлекается тем, что прыгает с балкона на уровне второго этажа в кучу песка. При этом мальчишки стараются усложнить и без того опасную игру, к примеру, делают сальто через голову.

- Вот так играют дети в 31-м микрорайоне, потому что нет детской площадки, - заключает автор записи.

Пользователи в группах, где оказалась выложена видеозапись, выразили обеспокоенность такими развлечениями. По их мнению, подобные экстремальные игры могут плохо закончиться и их следует пресекать.

Дети прыгают с балкона в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

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