«Скоро увидимся»: Элвин Грей рассказал, когда вернётся на сцену

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-06T13:55:03+03:00

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Известный певец Радик Юльякшин, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей, рассказал, когда возобновит свой гастрольный тур.

Напомним, в конце сентября артиста прямо во время концерта в Тюмени пришлось экстренно госпитализировать. Оказалось, что у него так называемая акустическая травма. С таким диагнозом продолжать выступления он не мог и более двух десятков концертов по всей России отменили.

Сегодня на своей странице в Инстаграм Элвин Грей наконец представил фанатам новый график выступлений. Концерты начнутся уже 5 ноября. Первое выступление запланировано в Димитровграде.

- В моей практике такой глобальный форс мажор произошел впервые, - рассказал певец. - Пишу это и ком в горле. Команда рассчитывала в связи с переносами площадок нарваться на кучу негатива в свой адрес. Но наши люди оказались выше обстоятельств. […] Говорят, что люди штурмуют кассы, зная, что концерт перенесен на неизвестный срок, не сдают билеты, мало того требуют еще. […] Спасибо за поддержку, спасибо, что вместе. Скоро увидимся.

Напомним, что в сентябре и октябре у артиста был запланирован тур по сибирским городам. Отмененные из-за потери слуха концерты певец перенес на ноябрь, так что в следующем месяце его услышат, наконец, фанаты из Тобольска, Омска, Вагая и Когалыма.

- В те города, где не удалось перенести концерты на ноябрь (в связи с очень плотным графиком), мы обязательно приедем, только чуть позже, - заверил поклонников исполнитель.