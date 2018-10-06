В Уфе «Газель» влетела в столб со светофором

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-06T12:44:52+03:00

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Необычный дорожный инцидент заснял видеорегистратор одного из водителей в Уфе.

Автолюбитель стоял на светофоре на перекрестке улиц Кирова и Айской, когда мимо задом проехала грузовая "Газель" с надписью "Хлеб". Водитель, по предположению автора, забыл поставить машину на ручник.

Неизвестно, каких бед натворил бы фургон без тормозов, если бы на его пути не возник столб со светофором. «Газель» ударилась в него и остановилась, а сам светофор рухнул вниз, разлетевшись на куски. Чудом, обошлось без пострадавших. Запись ЧП был опубликована в группе «БашДТП».

Напомним, недавно в Уфе в электроопору влетела «Киа Рио». Инцидент произошел на спуске в Сипайлово, водитель иномарки не выжил.