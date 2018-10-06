Под мостом в Башкирии нашли тело 29-летней девушки
Ее смерть была насильственной
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Ужасную находку сделали накануне в Салавате. Под мостом близ бульвара Космонавтов было обнаружено тело девушки со следами удушения.
Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на свой источник, погибшая – 29-летняя местная жительница.
На месте преступления работают следователи и оперативники. Уже ведется доследственная проверка, результаты которой покажут, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Назначена судебно-медицинская экспертиза.