Под мостом в Башкирии нашли тело 29-летней девушки

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-06T11:30:34+03:00

Ее смерть была насильственной

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Ужасную находку сделали накануне в Салавате. Под мостом близ бульвара Космонавтов было обнаружено тело девушки со следами удушения.

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на свой источник, погибшая – 29-летняя местная жительница.

На месте преступления работают следователи и оперативники. Уже ведется доследственная проверка, результаты которой покажут, есть ли основания для возбуждения уголовного дела. Назначена судебно-медицинская экспертиза.