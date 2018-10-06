Несколько районов Башкирии засыпало снегом

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-06T19:05:55+03:00

В горных областях республики уже можно лепить снеговиков

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Прогнозы синоптиков на эти выходные оправдались. Они предрекали дожди и снег на востоке Башкирии и, судя по фотографиям в социальных сетях, не ошиблись.

Сегодня, 6 октября, снег укрыл обочины трассы Уфа – Белорецк. Снимки водителей подтверждают, что видимость на дороге слабая – снегопад сопровождается сильным дождем. Аналогичная ситуация наблюдается и ближе к Сибаю.

К слову, этот снег в Башкирии уже не первый. Неделю назад он выпал здесь же, в районе «Тещиного языка».

Уже в воскресенье, 7 октября, погода может измениться. В республику придет теплая воздушная масса с запада и день будет скорее дождливым, чем снежным.

Фото: соцсети, Марина Сафрошенко