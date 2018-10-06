В Башкирии неизвестные устроили на дороге стрельбу из пневматики
Несколько выстрелов пришлось в проезжавшее мимо авто
Фото: социальные сети
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Неизвестные стрелки напугали ночью 6 октября жителей Бирска.
Горожане в соцсетях сообщают, что молодые люди устроили пальбу из пневматического оружия возле кафе «Лето» на улице Интернациональной. Несколько выстрелов пришлось в сторону проезжавшей мимо машины. Но ни о каком ущербе для водителя не сообщалось.
По словам одного из свидетелей, стрелки были довольно юными.
- Это были малолетки, скорее всего мажорики, - предположил пользователь, сделавший фотографии с места происшествия.
По его словам, передвигались владельцы пневматики на двух авто: Nissan X-Trail и ВАЗ-2114.