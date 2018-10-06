В Башкирии неизвестные устроили на дороге стрельбу из пневматики

6 Окт. 22:59 2018-10-06T22:59:57+03:00

Несколько выстрелов пришлось в проезжавшее мимо авто

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Неизвестные стрелки напугали ночью 6 октября жителей Бирска.

Горожане в соцсетях сообщают, что молодые люди устроили пальбу из пневматического оружия возле кафе «Лето» на улице Интернациональной. Несколько выстрелов пришлось в сторону проезжавшей мимо машины. Но ни о каком ущербе для водителя не сообщалось.

По словам одного из свидетелей, стрелки были довольно юными.

- Это были малолетки, скорее всего мажорики, - предположил пользователь, сделавший фотографии с места происшествия.

По его словам, передвигались владельцы пневматики на двух авто: Nissan X-Trail и ВАЗ-2114.