Поиски двух пропавших в Уфе 11-летних друзей завершены

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-06T13:53:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Два подростка из Демского района заставили своих близких вчера, 5 октября, изрядно понервничать.

11-летние Влад и Никита вечером ушли гулять, но солнце село, а дети домой так и не вернулись. На звонки они тоже не отвечали. Заигрались – предположили родители, но с наступлением ночи их волнение возросло и они обратились в полицию. К поискам ребят привлекли и жителей микрорайона «Серебряный ручей». Благодаря совместым усилиям школьников удалось отыскать.

- Спасибо всем неравнодушным, вчерашние мальчики-потеряшки нашлись, - сообщили утром, 6 октября, местные жители в социальных сетях.

Уточняется, что ребята находились на втором этаже местного гипермаркета.