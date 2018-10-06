В Уфе пропала 13-летняя школьница

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-06T09:42:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе разыскивают 13-летнюю Солиху Саторову. Школьница ушла из дома вчера, 5 октября, около 12 часов дня и с тех пор родные пребывают в неизвестности относительно ее местонахождения. К поискам девочки уже привлекли полицию.

В момент пропажи Солиха была одета в бело-серую куртку и синие лосины с тремя белыми полосками. При себе у подростка был зеленый рюкзак со сменными вещами, так что она могла переодеться.

Если вы увидите девочку с фотографии или похожую на нее, заявите об этом в отдел полиции Дёмы: +7(347)281-02-02, +7(347)279-48-02 или +7(347)281-45-92