В Башкирии мужчина погиб под колесами ЗИЛа
Грузовик неудачно сдал назад
Фото: блог главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова
Изменить размер текста:
Трагедия произошла в поле у деревни Хутор Верхний, что в Чишминском районе.
Мужчина стоял позади грузовика ЗИЛ, а 33-летний водитель его не заметил и стал сдавать назад.
В итоге 34-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, сообщили в региональном Управлении ГИБДД.
Это второе из двух смертельных ДТП, случившихся вчера в Башкирии. Всего же инспекторы зарегистрировали 17 аварий.