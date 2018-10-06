2018-10-06T18:10:39+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина погиб под колесами ЗИЛа

Грузовик неудачно сдал назад
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: блог главного госавтоинспектора республики Динара ГильмутдиноваФото: блог главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в поле у деревни Хутор Верхний, что в Чишминском районе.

Мужчина стоял позади грузовика ЗИЛ, а 33-летний водитель его не заметил и стал сдавать назад.

В итоге 34-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

Это второе из двух смертельных ДТП, случившихся вчера в Башкирии. Всего же инспекторы зарегистрировали 17 аварий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Несколько районов Башкирии засыпало снегом
В пяти районах и одном городе Башкирии высок риск заражения "мышкой" – Роспотребнадзор
На трассе М-5 под Уфой «Камаз» столкнулся с «Инфинити»
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за ветра и тумана
В Башкирии почти неделю тушили горящую свалку
«Скоро увидимся»: Элвин Грей рассказал, когда вернётся на сцену
Поиски двух пропавших в Уфе 11-летних друзей завершены
В Уфе «Газель» влетела в столб со светофором
Под мостом в Башкирии нашли тело 29-летней девушки
Ночью в Башкирии иномарка протаранила пассажирский «Нефаз», водитель погиб
В Уфе пропала 13-летняя школьница
В Уфе осудят мужчину, грабившего в подъездах бабушек
Квартиры должников в Уфе продадут на аукционе
В Башкирии 19-летняя девушка угнала и разбила автомобиль дяди
«Салават Юлаев» одолел братиславский «Слован» на домашнем льду
Погода в Уфе и Башкирии на субботу, 6 октября