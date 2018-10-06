В Башкирии мужчина погиб под колесами ЗИЛа

СЕГОДНЯ 18:10 2018-10-06T18:10:39+03:00

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Трагедия произошла в поле у деревни Хутор Верхний, что в Чишминском районе.

Мужчина стоял позади грузовика ЗИЛ, а 33-летний водитель его не заметил и стал сдавать назад.

В итоге 34-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, сообщили в региональном Управлении ГИБДД.

Это второе из двух смертельных ДТП, случившихся вчера в Башкирии. Всего же инспекторы зарегистрировали 17 аварий.