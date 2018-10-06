2018-10-06T10:36:46+03:00
Происшествия

Ночью в Башкирии иномарка протаранила пассажирский «Нефаз», водитель погиб

Ранее он был лишен водительских прав
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД МВД по БашкирииФото: УГИБДД МВД по Башкирии
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Авария произошла в час ночи 6 октября в городе Октябрьский. Местный житель на «Киа Оптима» мчался по улице Девонской и на пересечении с ул. Герцена влетел в «Нефаз». Автобус ехал перед ним и получил менее серьёзные повреждения, а вот переднюю часть иномарки смяло в гармошку. Прибывшие медики констатировали смерть 39-летнего водителя.

- Он был лишён водительского удостоверения, - уточнил в своем блоге Динар Гильмутдинов, глава региональной Госавтоинспекции.

В салоне автобуса в момент удара находились пятеро пассажиров, они не пострадали.

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

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