2018-10-06T19:59:35+03:00
Происшествия

В Башкирии «Нексия» после столкновения с самосвалом врезалась в жилой дом

ДТП случилось вчера в Стерлитамаке
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера, 5 октября, в Стерлитамаке случилась серьезная авария. В шестом часу вечера на перекрестке улиц Пантелькина и Трудовая произошло боковое столкновение легкового автомобиля и самосвала.

Фотографии с места события появились в местных сообществах. Судя по кадрам, после удара о грузовик «Нексия» отлетела в жилой дом. Машина получила серьезные повреждения и вряд ли подлежит ремонту.

В МЧС по Башкирии сообщают, что в дорожном инциденте никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить обстоятельства аварии.

Местные жители отмечают, что на этой улице ДТП случаются постоянно.

- Пантелькина - это один из выездов в Салават и Ишимбай. Главная прямая дорога, не считая светофоров. Вот и летят, а кто-то считает, что успеет, - замечают пользователи.

Некоторые предлагают решить проблему с помощью «лежачего» полицейского или подъемных панелей.

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