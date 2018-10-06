Квартиры должников в Уфе продадут на аукционе
Арестованная недвижимость уфимских должников уйдет с молотка. Торги назначены на 10 октября, сообщили в Службе судебных приставов.
Среди лотов – две квартиры и одно нежилое помещение. Площадь последнего 150,5 квадратных метров, а начальная цена – 8 500 000 рублей.
Квартиры более доступны по цене. Первая расположена на улице 8 Марта и будет торговаться с 3 150 000 рублей. Вторая находится на проспекте Октября и пока стоит поменьше - 2 480 000 рублей.
Претендовать на покупку могут все желающие, нужны лишь заявка и задаток.
Вопросы можно уточнить по телефонам (347)250-36-27 и (347)251-18-19 или в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом в Башкирии (ул. Аксакова, 62).