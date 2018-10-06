Квартиры должников в Уфе продадут на аукционе

СЕГОДНЯ 08:28 2018-10-06T08:29:09+03:00

В столице Башкирии назначены очередные торги по продаже квартир должников

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Арестованная недвижимость уфимских должников уйдет с молотка. Торги назначены на 10 октября, сообщили в Службе судебных приставов.

Среди лотов – две квартиры и одно нежилое помещение. Площадь последнего 150,5 квадратных метров, а начальная цена – 8 500 000 рублей.

Квартиры более доступны по цене. Первая расположена на улице 8 Марта и будет торговаться с 3 150 000 рублей. Вторая находится на проспекте Октября и пока стоит поменьше - 2 480 000 рублей.

Претендовать на покупку могут все желающие, нужны лишь заявка и задаток.

Вопросы можно уточнить по телефонам (347)250-36-27 и (347)251-18-19 или в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом в Башкирии (ул. Аксакова, 62).