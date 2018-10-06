2018-10-06T09:13:48+03:00
Общество

В Уфе осудят мужчину, грабившего в подъездах бабушек

Он зверски избивал их и отбирал сумки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Житель Уфы готовится предстать перед судом по обвинению в разбое и грабеже. 37-летний рецидивист выбрал своими жертвами самых уязвимых – пенсионерок.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что за два месяца он напал на четырех бабушек от 80 до 88 лет и отобрал их деньги и телефоны. Мужчина специально выслеживал одиноких женщин и шел за ними до подъезда, где и набрасывался.

- С различными травмами, в том числе переломами, потерпевшие обратились в больницу, - сообщили в прокуратуре.

Поймать негодяя помогли записи видеокамер – они стояли в одном из подъездов. Отпираться мужчина не стал и теперь ждет вердикта суда.

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