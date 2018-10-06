В Башкирии почти неделю тушили горящую свалку

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-06T14:39:16+03:00

Вчера сообщений о возгорании уже не поступало

Изменить размер текста: A A

Шесть дней пожарные Башкирии тушили горящую свалку между Сибаем и Баймаком.

Первое сообщение о задымлении поступило еще утром 29 сентября. Полыхал мусор на площади 150 квадратных метров. Неприятный запах ветер доносил до ближайших населенных пунктов. Чтобы совладать с огнем, на полигон привезли 38 «Камазов» с грунтом, все засыпали и залили водой. В 11 вечера пожарные отчитались о ликвидации возгорания.

Однако уже 1 октября вечером им позвонили снова: огонь охватил строительный мусор и распространился на площадь около 200 «квадратов». Бороться с ним пришлось и силам МЧС, и добровольцам, и коммунальным службам.

Спустя сутки площадь тления уменьшилась до 150 кв.м, а через два дня, 4 октября, огонь снова был побежден.

- 5 октября сообщений о возгорании мусора на свалке между г. Сибай и г. Баймак не поступало, - заявили в пресс-службе МЧС по Башкирии.