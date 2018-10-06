В Башкирии 19-летняя девушка угнала и разбила автомобиль дяди

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-06T07:42:03+03:00

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Житель Белорецка лишился машины, едва ее купив.

В полиции 41-летний мужчина рассказал, что устроил застолье по случаю приобретения подержанного «Фольксвагена Пассат». Родственники обмывали покупку, а сам он вышел. В этот момент его нетрезвая 19-летняя племянница решила оценить приобретение в деле: схватила ключи и села за руль. Через три километра ее занесло, машину выбросило в кювет, где она опрокинулась и ударилась о дерево. Сама угонщица осталась цела, чего не скажешь об иномарке.

По наводке дяди девушку задержали.

- Молодой угонщице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - пояснил дознаватель Отдела МВД России по Белорецкому району, капитан полиции Руслан Мухудинов.