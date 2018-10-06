В Башкирии 19-летняя девушка угнала и разбила автомобиль дяди
Житель Белорецка лишился машины, едва ее купив.
В полиции 41-летний мужчина рассказал, что устроил застолье по случаю приобретения подержанного «Фольксвагена Пассат». Родственники обмывали покупку, а сам он вышел. В этот момент его нетрезвая 19-летняя племянница решила оценить приобретение в деле: схватила ключи и села за руль. Через три километра ее занесло, машину выбросило в кювет, где она опрокинулась и ударилась о дерево. Сама угонщица осталась цела, чего не скажешь об иномарке.
По наводке дяди девушку задержали.
- Молодой угонщице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - пояснил дознаватель Отдела МВД России по Белорецкому району, капитан полиции Руслан Мухудинов.
Фото: МВД по Башкирии