«Салават Юлаев» одолел братиславский «Слован» на домашнем льду

СЕГОДНЯ 20:24 2018-10-05T20:24:58+03:00

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Сегодня, 5 октября, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» принял на льду «Уфа-Арена» словацкий «Слован». Гости из Братиславы прибыли в Уфу в статусе аутсайдера, что и подтвердила игра.

В первой половине первого периода словаки завладели преимуществом. Однако юлаевцы достойно отбились и переломили ход игры. Сначала Йоонас Кемппайнен вывел «Салават» вперед, затем Григорий Панин удвоил преимущество уфимских хоккеистов. До конца периода словаки отыграли одну шайбу. После этого гола в ворота Юхи Метсола гости больше не забивали.

Во втором периоде подопечные Николая Цулыгина забили гол в первой же смене – дубль на счету Кемппайнена – 3:1. До конца второго игрового отрезка счет на табло не изменился.

В третьем периоде «Салават Юлаев» продолжал атаковать. До сирены, повествующей об окончании матча, точку в противостоянии поставил Дмитрий Кугрышев – 4:1.