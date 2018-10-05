2018-10-05T20:00:32+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на субботу, 6 октября

Синоптики рассказали, что ждет жителей республики в первый выходной октября
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В предстоящую субботу, 6 октября, днем по республике ожидаются небольшие дожди, в отдельных районах снег с дождем. По данным Башгидрометцентра температура воздуха в этот день составит ночью +0,+5°, днем +4,+9°. Ветер северо-западный умеренный, временами порывы до сильного.

По данным сервиса Gismeteo в первый выходной день октября в Уфе ночью и ранним утром пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневное время суток +4, +8º. Ветер северо-западного, западного направления будет постепенно усиливаться. Если утром порывы будут достигать 9 метров в секунду, то к вечеру – до 12-13 метров в секунду.

Атмосферное давление также будет повышаться от 745 до 752 мм ртутного столба при относительной влажности воздуха до 85% утром и 53% к позднему вечеру.

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