2018-10-05T17:35:10+03:00
Происшествия

В Уфе по решению суда арестовали Альберта Галимова

Бывшего криминального авторитета обвиняют в вымогательстве
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, Орджоникидзевский районный суд Уфы избрал меру пресечения в отношении 53-летнего жителя Уфимского района, подозреваемого в вымогательстве. По данным ГТРК «Башкортостан» речь идет о бывшем криминальном авторитете Альберте Галимове. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство».

На данный момент следователи продолжают работу с предполагаемыми сообщниками Альберта Галимова.

- Как сообщалось ранее, вчера сотрудниками подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД по Башкирии в одном из ресторанов города Уфы при получении части требуемой суммы задержаны трое жителей республики. В ходе личного досмотра задержанных и осмотра места происшествия обнаружены и изъяты более 146 тысяч рублей и пистолет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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