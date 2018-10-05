2018-10-05T16:42:41+03:00
Общество

В Уфе две семьи продолжают войну за земельный участок

На этот раз разборки вылились в настоящую драку [видео]
Яна Базекина
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«Комсомольская правда-Уфа» уже не раз писала о конфликте семей Хазгалиевых и Александровых, ведущих настоящую войну за земельный участок в центре Уфы. Напомним, что история началась еще в 1985 году, когда Хазгалиевы-старшие купили у знакомой старушки половину ее участка, но не оформили в собственность как полагается, ограничившись распиской. Прошли годы, на сотках семья построила добротный дом, где поселились дети, а потом и внуки. Но в 2011 году объявились наследники второй половины участка и через суд добились признания расписки поддельной, а сам построенный дом – незаконным. В 2017 году под давлением судебных приставов Хазгалиевым пришлось собственными руками разобрать дом, как вдруг в сентябре пришла неожиданная новость: Верховный суд республики отменил предыдущее решение об объявлении Александровых единственными законными владельцами участка и постановил принять новое решение по этому делу. Однако Хазгалиевы восприняли новое решение суда как зеленый свет, немедленно закупили стройматериалы и начали строительство дома.

Такое положение дел совершенно не понравилось соседям, и в итоге выяснение отношений переросло в настоящую драку, которую заснял телеканал «Вся Уфа». Обе стороны кричат, размахивают кулаками, в то время как перепуганные маленькие дети плачут, не понимая, почему так ругаются взрослые. Разнимать дерущихся пришлось сотрудникам полиции, которых вызвали Александровы, уверяя, что наглые соседи самовольно захватывают землю.

Чем закончится этот конфликт, и какое решение в итоге вынесет Верховный суд – покажет время. Редакция «КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

В Уфе война соседей вылилась в драку между женщинами.

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