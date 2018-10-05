Пропавший в Башкирии неделю назад 43-летний Рашид Халилов нашелся

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-05T15:20:45+03:00

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Неделю назад, 28 сентября, 43-летний житель Башкирии Рашид Халилов внезапно перестал отвечать на звонки родственников и бесследно пропал. Обеспокоенные родные поначалу самостоятельно разыскивали мужчину, а 1 октября обратились в полицию с заявлением о его пропаже. Сегодня, 5 октября, стало известно, что к поискам мужчины подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Район поиска, который предстояло исследовать на наличие следов Рашида Халилова, было огромен – от Уфы до Салавата. К счастью, этого не понадобилось. Родственники мужчины сообщают, что поиски его прекращены: он вышел с ними на связь и сообщил, что с ним все в порядке.