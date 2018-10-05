2018-10-05T14:54:40+03:00
Общество

В Башкирии на выходных может выпасть первый снег

Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Михаил ФроловФото: Михаил ФроловФото: Михаил ФРОЛОВ
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В предстоящие выходные в республику придет холодный атмосферный фронт. По данным Башгидрометцентра в субботу, 6 октября, на территорию республики проникнет арктический воздух. Днем температура не будет превышать +4, +9 градусов. Метеорологи прогнозируют умеренный дождь, в некоторых районах со снегом. В ночь на воскресенье, 7 октября, температура воздуха достигнет отрицательной отметки до -3 градуса. В некоторых районах республики пройдут дожди со снегом.

В воскресенье, 7 октября, в республику придет теплая воздушная масса с запада. Температура воздуха днем повысится до +8, +13 градусов. Воскресный день, по данным Башгидрометцентра также дождливым. Относительное потепление в регионе ожидается в начале следующей недели. В понедельник, 8 октября, воздух прогреется до +11, +16 градусов.

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