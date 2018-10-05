2018-10-05T13:44:37+03:00
Общество

В Уфе адвокат пытался скрыть свой «Лексус» от судебных приставов

Мужчина переписал автомобиль на 90-летнего отца
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии, накануне 59-летний уфимский адвокат пытался уклониться от исполнения решения суда. Чтобы не выплачивать задолженность на сумму более 300 тысяч рублей, он переоформил свой элитный автомобиль на 90-летнего отца. Судебные приставы распознали его обман и наложили арест на машину.

Согласно данным ФССП по Башкирии, некоторое время назад к адвокату обратилась за юридической помощью женщина. Правозащитник взял деньги, но работу не выполнил. Тогда пострадавшая обратилась в суд, где доказала факт ущерба. Было возбуждено исполнительное производство, но рассчитываться по долгам адвокат не спешил.

- В ходе совершения исполнительных действий, судебному приставу стало известно, что должник, используя свою правовую грамотность, в целях сокрытия имущества от ареста по исполнительному производству, переоформил свой автомобиль «LEXUS» на отца. Но пользовался им сам. В связи с тем, что усматривался факт увода имущества о обращения взыскания, исполнитель наложил арест на автомобиль должника, - рассказали в пресс-службе ФССП по Башкирии.

Сразу после наложения ареста на элитный автомобиль должник оплатил задолженность в полном объеме, подытожили в пресс-службе ведомства.

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