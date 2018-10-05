2018-10-05T13:29:03+03:00
Происшествия

В Уфе полицейские задержали банду вымогателей

Мужчины требовали от бизнесмена 500 тысяч рублей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МВД по БашкирииФото: пресс-служба МВД по Башкирии
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Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, накануне сотрудники уголовного розыска провели в Уфе операцию по задержанию с поличным группы злоумышленников. Ранее в полицию обратился уфимский бизнесмен с заявлением о том, что мужчины вымогают у него 500 тысяч рублей.

Вчера, 4 октября, после проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали с поличным троих подозреваемых при передаче части суммы в одном из ресторанов Уфы.

- Один из них, 53-летний житель Уфимского района, ранее судим за причинение телесных повреждений, разбой и грабеж. Его предполагаемый сообщник, 24-летний уфимец, также ранее судим за ряд преступлений. Третий предполагаемый сообщник, 20-летний уфимец, ранее к уголовной ответственности не привлекался, - рассказали в ведомстве.

В ходе досмотра задержанных у подозреваемых изъяли 146 тысяч рулей и пистолет. У самого старшего злоумышленника нашли нож в чехле, кастет, кобуру для пистолета и бейсбольную биту. У него дома также обнаружили патроны, вероятно от «ПМ», охотничье ружье 12 калибра и патроны к нему.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственные источники, 53-летний задержанный известен в прошлом как криминальный авторитет по прозвищу Галим.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, информирует пресс-служба МВД по Башкирии.

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