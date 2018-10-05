В Уфе наказали родителей 3-летней девочки, всю ночь просидевшей на козырьке строящегося дома

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-05T12:08:17+03:00

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1 августа 2018 года вся Башкирия обсуждала вопиющий случай: на козырьке балкона строящегося дома была обнаружена 3-летняя девочка. Как оказалось, ребенок провел там всю ночь. Все это время ее искали следователи, полицейские и добровольцы.

К счастью, тогда история завершилась благополучно: девочку нашли и вернули родителям. По данному факту прокуратура Советского района Уфы провела проверку, в ходе которой выяснились все обстоятельства произошедшего и виновные в происшествии понесли заслуженное наказание.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в дальнейшем было установлено, что строительная фирма не обеспечила соблюдение правил охраны труда: мастер привлек для работы на объекте человека, не имеющего доступ на объект.

- Впоследствии мужчина, трудившийся в вечернюю смену, привёл на стройку своих несовершеннолетних детей, младшая их которых потерялась среди строящихся этажей и была обнаружена лишь спустя десять часов на козырьке балкона, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В результате проверки строительная фирма и должностные лица были оштрафованы на 50 тысяч рублей. К тому же, родители ребенка также были наказаны. Их поставили на профилактический учет в полиции, а маму девочки привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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