2018-10-05T12:08:17+03:00
Общество

В Уфе наказали родителей 3-летней девочки, всю ночь просидевшей на козырьке строящегося дома

О результатах проверки сообщили в республиканской прокуратуре
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Маленький ребенок провел на опасной высоте 10 часовМаленький ребенок провел на опасной высоте 10 часов
Изменить размер текста:

1 августа 2018 года вся Башкирия обсуждала вопиющий случай: на козырьке балкона строящегося дома была обнаружена 3-летняя девочка. Как оказалось, ребенок провел там всю ночь. Все это время ее искали следователи, полицейские и добровольцы.

К счастью, тогда история завершилась благополучно: девочку нашли и вернули родителям. По данному факту прокуратура Советского района Уфы провела проверку, в ходе которой выяснились все обстоятельства произошедшего и виновные в происшествии понесли заслуженное наказание.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в дальнейшем было установлено, что строительная фирма не обеспечила соблюдение правил охраны труда: мастер привлек для работы на объекте человека, не имеющего доступ на объект.

- Впоследствии мужчина, трудившийся в вечернюю смену, привёл на стройку своих несовершеннолетних детей, младшая их которых потерялась среди строящихся этажей и была обнаружена лишь спустя десять часов на козырьке балкона, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В результате проверки строительная фирма и должностные лица были оштрафованы на 50 тысяч рублей. К тому же, родители ребенка также были наказаны. Их поставили на профилактический учет в полиции, а маму девочки привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Целую ночь просидела на козырьке 15-го этажа»: в Уфе трехлетняя потерявшаяся девочка была найдена на стройке

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе полицейские задержали банду вымогателей
В Уфе полиция разыскивает подозреваемых в краже драгоценностей
В Башкирии родные разыскивают бесследно пропавшего 43-летнего Рашида Халилова
В Башкирии осудят водителя, по вине которого погибли трое пассажиров
В Башкирии осудили врача, по вине которого умер двухлетний ребенок
В Башкирии осудят бухгалтера санатория «Юматово» за присвоение 9 млн рублей
Более 1300 участников программы Жилищных строительных сбережений в Башкортостане открыли накопительные вклады в Банке УРАЛСИБ
АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявляет об изменениях в составе руководства
В Уфе ряд домов остались без отопления
В Уфе «Лада-Ларгус» сбила женщину насмерть
С пьяных водителей в Башкирии взыскали почти 336 миллионов рублей
В Уфе по делу «золотого» прокурора задержали посредника во взятке