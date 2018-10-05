В Уфе полиция разыскивает подозреваемых в краже драгоценностей

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-05T11:08:40+03:00

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Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, сотрудники ведомства разыскивают двоих неизвестных мужчин, подозреваемых в краже ювелирных украшений.

Накануне в отдел полиции по Кировскому району Уфы обратились сотрудники ювелирного бутика. Они сообщили, что у них пытались украсть драгоценности. Затем в полицию пришли продавцы уже другого ювелирного магазина и сообщили, что у них похитили товар на сумму более 300 тысяч рублей.

По предварительным данным, в одном из ювелирных магазинов, расположенном в торговом центре, появились двое мужчин. Некоторое время они осматривались, а затем один из них вскрыл витрину и попытался украсть драгоценности. Но осуществить свой замысел ему не удалось – их заметил продавец. Они тут же ретировались.

-Через несколько часов уже в другом торговом центре, в Октябрьском районе Уфы, предположительно эти же злоумышленники похитили аналогичным образом ювелирные изделия на сумму около 300 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сейчас по данным фактам правоохранительные органы возбудили уголовное дело по двум статьям, идет розыск подозреваемых.

В случае, если вы обладаете информацией о личности мужчин, изображенных на фотографии, просьба сообщить об этом в Дежурную часть Отдела полиции по Кировскому району Уфы - 8 (347) 279-56-22, по телефонам 89279500030; 89273001181; 891778183 82 или 02.