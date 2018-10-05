2018-10-05T10:01:58+03:00
Общество

В Башкирии родные разыскивают бесследно пропавшего 43-летнего Рашида Халилова

К поискам мужчины подключились полиция и волонтеры
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 43-летнего Рашида Халилова бьют тревогу: неделю назад, 28 сентября, он перестал выходить на связь. 1 октября супруга Рашида написала заявление в полицию о его пропаже. Сегодня стало известно, что к поискам мужчины подключились волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт. Башкортостан».

Приметы Рашида Халилова: рост 173 см, вес 80-83. Слегка полноват. Волосы темные, коротко стриженные. Глаза хамелеон, могут быть зеленые, серые или карие. По словам родственников страдал от псориаза, из-за чего на теле и под волосами были характерные болячки.

Особые приметы: у левого уголка рта шрам в виде полумесяца. На левом плече тату: череп с ушами, в который вонзили сверху кинжал. На запястье правой руки у большого пальца тату в виде букв «л» и «р».

В день пропажи Рашид Халилов был одет в синие джинсы с «потертостями», черную футболку поло, синюю джинсовую куртку, черные кроссовки. С собой у него была сумка размером чуть больше обычной школьной тетради из прессованной кожи.

Всех, кто видел Рашида Халилова, либо обладает информацией о его местонахождении, просьба позвонить по телефону: 89196019174.

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