2018-10-05T09:35:02+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят водителя, по вине которого погибли трое пассажиров

Молодой человек пытался скрыться от погони сотрудников ГИБДД
Павел КРАЙНОВ
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Жуткая авария произошла в июлеЖуткая авария произошла в июле
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, ведомство направило в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Уфы, по вине которого в ДТП погибли три человека, а четвертый получил серьезные травмы. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, одной июльской ночью пьяный водитель вместе со четырьмя своими знакомыми поехал кататься на ВАЗ-21104 по селу Мишкино. Машину пытались остановить сотрудники ГИБДД, но молодой человек попытался скрыться. Во время погони он не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет.

В результате ДТП трое пассажиров в возрасте от 18 до 23 лет скончались от полученных травм, здоровью четвертого был причинен тяжкий вред, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Башкирии.

Стоит отметить, что горе-водитель полностью признал свою вину. В ближайшее время дело рассмотрит Бирский межрайонный суд.

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