В Башкирии осудили врача, по вине которого умер двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 08:58 2018-10-05T08:58:12+03:00

Громкая история произошла еще четыре года назад

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, накануне Караидельский межрайонный суд республики вынес приговор в отношении 55-летнего хирурга Аскинской центральной районной больницы. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В суде было установлено, что в 2014 году врач-хирург при осмотре двухлетнего малыша не оказал надлежащую медицинскую помощь маленькому пациенту. Мальчик жаловался на боли в животе, но доктор проявил, как отметили в следкоме по Башкирии, «преступную небрежность», недооценил тяжесть состояния больного и не госпитализировал его.

В результате родители в тот же день вновь привезли ребенка в больницу, где он и скончался от заворота кишок. С момента первого обращения за помощью прошло всего 16 часов.

- Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме. Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.