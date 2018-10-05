В Башкирии осудят бухгалтера санатория «Юматово» за присвоение 9 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:26 2018-10-05T08:26:17+03:00

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, ведомство направило в Уфимский районный суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя бухгалтера санатория «Юматово». 41-летнюю женщину обвиняют в присвоении имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, бухгалтер с 2016 по 2017 годы присваивала деньги из кассы санатория. Чтобы скрыть свои махинации она составляла документы с недостоверными сведениями о том, что деньги поступили на счет учреждения.

За время своей «деятельности» она периодически переводила от 50 до 740 тысяч рублей на сторонние счета. Общая сумма ущерба составила 9,2 млн рублей. Об этом стало известно в ходе ревизии.

Свою вину женщина так и не признала. В ближайшее время дело рассмотрит Уфимский районный суд.